Rio de Janeiro mantém alerta de calor intenso e temperaturas podem chegar a 40°C

O Rio de Janeiro permanece em nível de Calor 3 nesta quinta-feira (25), segundo informações do Centro de Operações do Município. O estágio foi confirmado às 15h45 da quarta-feira (24) e é caracterizado por temperaturas elevadas, variando entre 36°C e 40°C. A previsão indica que o calor intenso deve continuar nos próximos dias.
No feriado de Natal, a quinta-feira será marcada por tempo firme, poucas nuvens e ausência de chuva. De acordo com o Sistema Alerta Rio, os ventos sopram de fracos a moderados, e a temperatura máxima pode atingir 40°C.
Na sexta-feira (26), o céu permanece claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 21°C e 40°C, com ventos fracos a moderados. O sábado (27) terá condições semelhantes, com máxima de 39°C e mínima de 20°C.
No domingo (28), o tempo muda levemente, com céu parcialmente nublado, muito calor e sem registro de chuva. Os ventos continuam fracos a moderados, e a temperatura pode novamente alcançar 40°C, com mínima prevista de 19°C.
Já na segunda-feira (29), o céu volta a ficar claro a parcialmente nublado, sem chuva, ventos fracos e máxima estimada em 39°C.
Recomendações para enfrentar o calor
Como o nível de Calor 3 antecede os estágios mais críticos, a Prefeitura do Rio reforça orientações para minimizar os efeitos das altas temperaturas:
Beba água e sucos naturais sem açúcar, mesmo sem sentir sede;
Priorize alimentos leves, como frutas e saladas;
Use roupas leves e frescas;
Evite bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar;
Não se exponha ao sol entre 10h e 16h;
Acompanhe os alertas de calor pelos canais oficiais do COR Rio e da Secretaria Municipal de Saúde;
Utilize protetor solar para evitar danos causados pelos raios ultravioleta;
Proteja crianças com chapéus de abas largas;
Em caso de tontura, mal-estar ou outros sintomas relacionados ao calor, procure uma unidade de saúde.
A Prefeitura ressalta que, apesar do aumento no nível do Protocolo de Calor, o estágio operacional da cidade permanece no nível 1.
