Natal tem sol forte e calor de até 40°C no Rio de Janeiro

A quinta-feira de Natal (25) é de sol e calor forte na cidade do Rio de Janeiro.Os ventos devem soprar de fracos a moderados ao longo do dia.

Ainda na véspera de Natal, às 15h50 desta quarta-feira (24), a capital fluminense atingiu o terceiro nível do Protocolo de Calor (Calor 3). Esse estágio é caracterizado por índices elevados de calor, entre 36°C e 40°C, com previsão de permanência ou aumento por pelo menos três dias consecutivos. O nível antecede os dois estágios considerados mais críticos, o que reforça a necessidade de cuidados redobrados.

A previsão para os próximos dias indica a manutenção desse quadro. Entre sexta-feira (26) e segunda-feira (29), o Rio deve seguir com céu claro a parcialmente nublado, sem chuva, ventos fracos a moderados e temperaturas elevadas.

O Alerta Rio e a Secretaria Municipal de Saúde recomendam medidas simples para minimizar os efeitos do calor, como beber bastante água, usar roupas leves, manter os ambientes ventilados, fazer refeições leves, utilizar protetor solar e evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) emitiu um alerta para os 92 municípios fluminenses sobre o início de um período de calor excessivo a partir do Natal. De acordo com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS/SES-RJ), 22 municípios devem enfrentar excesso de calor no dia 25, em níveis que variam de leve a extremo. A capital está classificada como nível severo.

Entre os municípios com previsão de calor extremo estão Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Niterói, Paracambi, Piraí, Queimados, São Gonçalo e Seropédica. Já Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Belford Roxo, Maricá, Rio de Janeiro, Saquarema e Tanguá devem enfrentar calor severo. Araruama, Guapimirim, Pinheiral, Rio Bonito e Volta Redonda aparecem na categoria de calor leve.

“Este alerta serve para que os municípios se preparem e ofereçam pontos públicos de hidratação e refúgios térmicos para cuidar da saúde da população. Notamos um aumento na frequência de problemas cardiovasculares durante esses períodos, portanto, o cuidado deve ser redobrado”, disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Segundo a SES-RJ, grupos como idosos, crianças, pessoas acamadas e trabalhadores expostos ao sol estão entre os mais vulneráveis aos efeitos do calor prolongado. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estaduais funcionam como pontos públicos de hidratação durante todo o ano.

A secretaria reforça que o risco é calculado com base na comparação das temperaturas atuais com as máximas dos últimos 30 anos, além da avaliação de madrugadas mais quentes, que reduzem a capacidade de adaptação do corpo humano.