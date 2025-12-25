Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega da Virada

“Além de não registrarem as apostas, os falsários podem furtar os dados pessoais da vítima e ficar com o dinheiro dela”, lembra a Caixa.

O prêmio estimado no sorteio de fim de ano é de R$ 1 bilhão, o maior da história.

A Mega da Virada é o concurso especial da Mega-Sena que ocorre anualmente na última noite do ano, 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia 31 nas mais de 13 mil unidades lotéricas de todo o país, pelo portal e aplicativo de loterias da Caixa e, para os clientes Caixa, pelo internet banking.

O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 6,00. O sorteio será realizado às 22h e será transmitido para todo o país no Facebook das Loterias Caixa e no canal da Caixa no Youtube.

O prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante. Desde sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram as seis dezenas milionárias.

O prêmio deste ano, de R$ 1 bilhão, é 57% superior ao de R$ 635 milhões pago na Mega da Virada de 2024. De acordo com a Caixa, isso se deve ao sucesso nas vendas e a duas atualizações na mecânica de cálculo do prêmio.

“A primeira foi o aumento da porcentagem do valor destinado à arrecadação acumulada da modalidade Mega Sena de 5% para 10% nos concursos regulares. A outra, foi o aumento do valor da distribuição do prêmio para a primeira faixa, destinada aos apostadores que acertam 6 dezenas, que passou para 90%”, explicou, em comunicado.