Com 35,9ºC, cidade de SP tem o dia mais quente do ano e bate recorde histórico em dezembro

A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira, 25, dia de Natal, a maior temperatura do ano para a capital com 35,9ºC. Até então, a maior marca de 2025 havia sido de 35,1ºC no dia 6 de outubro, segundo o Inmet.

Além disso, de acordo com outra medição, a do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a média das temperaturas registradas em todas as estações foi de 35,6ºC, a maior para o mês de dezembro desde 2004, quando começou a ser analisada.

O recorde foi batido em duas oportunidades no mesmo dia. Às 15h, os termômetros chegaram a 35,7ºC. Depois, às 16h, o termômetro subiu um pouco mais e chegou aos 35,9ºC.

As marcas foram registradas pela estação meteorológica do Mirante de Santana, na Zona Norte da capital paulista.

A maior temperatura absoluta hoje ocorreu na Mooca com 38,8°C, de acordo com o órgão do poder municipal.

O ar quente e úmido continua atuando sobre a região Centro-Oeste e Sudeste, garantindo dias ensolarados, com temperaturas bem acima da média no período da tarde sobre a capital paulista e a Região Metropolitana.

"Esse quadro deve se manter nos próximos dias, inclusive com previsão de novos recordes de temperatura máxima do ano", diz o boletim desta quinta-feira.

O recorde desta quinta-feira pode ser superado na próxima segunda-feira, 29, quando termômetros podem registrar máxima de 37ºC, segundo o Inmet.

A sexta-feira, 26, vai começar com uma madrugada quente e sensação de abafamento. O sol forte predomina no decorrer do dia, o que permite que a temperatura possa superar facilmente os 34°C.

A chegada da brisa marítima a partir do meio da tarde, associada ao calor, provoca a rápida formação de pancadas isoladas de chuva.

Recorde de calor também no Rio

A capital fluminense chegou à temperatura máxima de 40,1ºC, conforme o sistema Alerta Rio na estação de medição de Guaratiba, na zona oeste. Foi o dia mais quente desde 6 de outubro, quando o termômetro também bateu os 40,1ºC.

Esta já é a segunda vez na semana que o Rio atinge os 40 graus. Na última terça-feira, a marca também já tinha sido alcançada.

O recorde de calor do ano foi registrado em 17 de fevereiro, quando a temperatura foi de 44,0ºC no Rio.