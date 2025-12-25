Diddy pede 'libertação imediata' da prisão após condenação

Os advogados do magnata do hip-hop Sean "Diddy" Combs solicitaram a um tribunal federal de apelações em Nova York na noite de terça-feira, 23, que ordenasse a liberação imediata do rapper, que está preso, e anulasse sua condenação por acusações relacionadas à prostituição, ou que instruísse o juiz do seu julgamento a reduzir sua sentença de quatro anos.

Os advogados alegaram no processo, no 2º Tribunal de Apelações em Manhattan, que Combs foi tratado com severidade por um juiz federal que permitiu que provas relacionadas a acusações das quais ele foi absolvido influenciassem injustamente a punição.

Combs, de 56 anos, está preso em uma penitenciária federal em Nova Jersey com previsão de soltura para maio de 2028. Ele foi absolvido das acusações de conspiração de extorsão e tráfico sexual em um julgamento que terminou em julho, mas foi condenado pela Lei Mann, que proíbe o transporte de pessoas através de fronteiras estaduais para qualquer crime sexual.

Os advogados de Combs disseram que o juiz Arun Subramanian agiu como um "décimo terceiro jurado" em outubro, quando sentenciou Combs a quatro anos e dois meses de prisão. Eles afirmaram que ele errou ao permitir que provas relacionadas às acusações absolvidas influenciassem a sentença que impôs.

Eles destacaram que Combs foi condenado por duas acusações menores, crimes de prostituição que não exigiam força, fraude ou coerção. Eles pediram ao tribunal de apelações, que ainda não ouviu os argumentos orais, que absolva Combs, ordene sua liberação imediata da prisão ou instrua Subramanian a reduzir sua pena.

"Os réus tipicamente são sentenciados a menos de 15 meses por esses crimes - mesmo quando há envolvimento de coerção, o que o júri não encontrou aqui", escreveram os advogados.

"O juiz desafiou o veredicto do júri e concluiu que Combs 'coagiu', 'explorou' e 'forçou' suas namoradas a fazerem sexo e liderou uma conspiração criminosa. Essas conclusões judiciais se sobrepuseram ao veredicto e resultaram na sentença mais alta já imposta para qualquer réu remotamente similar", escreveram os advogados.

Na sentença, Subramanian disse que, ao calcular o tempo de prisão, considerou o tratamento de Combs a duas ex-namoradas que testemunharam que o fundador da Bad Boy Records as agrediu e as coagiu a fazerem sexo com profissionais do sexo enquanto ele assistia e filmava os encontros, às vezes se masturbando.

No julgamento, a ex-namorada Casandra "Cassie" Ventura testemunhou que Combs a obrigou a ter relações sexuais "nojentas" com estranhos centenas de vezes durante o relacionamento de uma década que terminou em 2018. Os jurados viram um vídeo dele arrastando e agredindo-a em um corredor de hotel em Los Angeles após um desses freak-offs de vários dias.

A segunda ex-namorada, que testemunhou sob o pseudônimo de "Jane", disse ter sido pressionada a fazer sexo com profissionais masculinos durante o que Combs chamava de "noites de hotel", encontros sexuais regados a drogas, entre 2021 e 2024, que também podiam durar dias.

Na sentença, Subramanian afirmou que "rejeita a tentativa da defesa de caracterizar o que aconteceu aqui como meramente experiências íntimas e consensuais, ou apenas uma história de sexo, drogas e rock 'n' roll."

Ele acrescentou: "Você abusou do poder e do controle que tinha sobre a vida de mulheres que professava amar profundamente. Você abusou delas física, emocional e psicologicamente. E você usou esse abuso para conseguir o que queria, especialmente quando se tratava de freak-offs e noites de hotel."