PM atira em colega do Bope

Há ainda um caso recente de violência envolvendo PMs. Um agente do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado quarta-feira, em Caxias, na Baixada. O disparo teria sido feito por um policial do Segurança Presente.

Segundo relatos, o PM do Bope estava em seu carro, na Av. Dr. Manoel Teles, quando foi abordado por agentes, onde teria ocorrido uma discussão. O policial supostamente levou a mão à cintura, o que levou o outro militar a reagir e efetuar o disparo. O estado de saúde do agente é grave.