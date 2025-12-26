Todo o estado de São Paulo terá sexta-feira de muito calor

Para a capital paulista é esperada uma temperatura máxima de 34ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima é 22ºC. Já pela manhã, haverá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. À tarde, o cenário é o mesmo. À noite, os paulistanos terão também muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os ventos são fracos ao longo de todo o dia e durante a noite.

Interior

Todo o interior paulista também sofre com o forte calor, já que a temperatura está 5ºC acima da média para o mês de dezembro. Bauru tem 35ºC, possibilidade de chuva e vento fracos.

Ribeirão Preto tem previsão de temperatura também para 35ºC, chuva e vento fracos.

Para São José do Rio Preto e região a previsão é 34ºC, sem possibilidade de chuva e vento fraco.

Litoral

Santos tem máxima de 31ºC, sem possibilidade de chuva e vento fraco.

Para Guarujá e Praia Grande, a previsão é 29ºC de máxima, sem possibilidade de chuva e vento fraco.

Ubatuba tem máxima de 30ºC e chance de chuva fraca e vento fraco.