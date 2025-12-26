Muito calor! Unidades de saúde no Rio registram alta nos atendimentos

Rio – O início do verão segue provocando uma onda de temperaturas extremas no Rio. A cidade permanece, nesta sexta-feira (26), no terceiro nível do Protocolo de Calor, o que tem causado um aumento no número de atendimentos de urgência em unidades de saúde nos últimos dias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Nas últimas terça (23) e quarta-feira (24), quando o Rio entrou em níveis de calor 2 e 3 , respectivamente, clínicas, postos e hospitais municipais registraram 973 ocorrências possivelmente relacionadas ao calor intenso. Tontura, fraqueza e desmaio foram as mais frequentes entre os pacientes.

"Os atendimentos relacionados ao calor tiveram uma elevação compatível com o nível de calor 3", destaca a pasta. Queimaduras solares também tiveram um aumento, comparado com a média em dias de calor nível 1.

Previsão indica quando pode voltar a chover

Na sexta-feira, o céu permanece claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, com ventos fracos a moderados e temperaturas de 40ºC a 21ºC. No sábado (27), o panorama será parecido: a máxima pode chegar aos 39ºC e a mínima, aos 20ºC.

No domingo (28), o dia deve ser parcialmente nublado, de muito calor e sem chuva. Segundo o Sistema Alerta Rio, os ventos permanecem fracos a moderados, com temperatura podendo atingir os 40ºC. A mínima é de 19ºC.

Já na segunda-feira (29), o tempo muda um pouco. O céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, com máxima de 40ºC e mínima de 22ºC, ainda sem chuva. Na terça-feira (30), no entanto, está prevista uma chuva fraca a isolada durante a tarde e noite, com temperaturas entre 35ºC e 21ºC.

Orientações

Como o Calor 3 é o nível que antecede os dois cenários considerados mais críticos, a Prefeitura fez uma série de recomendações para que a população possa minimizar os efeitos do calor nesta noite. São elas:

- Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

- Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

- Utilize roupas leves e frescas;

- Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

- Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações (COR) Rio e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

- A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

- Proteja as crianças com chapéu de abas;

- Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.