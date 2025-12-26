ASSINE JÁ!
Abordagem policial na Lapa termina com suspeito baleado

Homem foi detido após denúncia de tentativa de roubo na Avenida Mem de Sá

Uma arma de fogo foi apreendida na ação
Rio - Um homem foi baleado, na noite desta quinta-feira (25), durante uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Mem de Sá, na Lapa, região central da cidade do Rio. A ação ocorreu após policiais do 5° BPM serem alertados sobre um tentativa de roubo na região.

Segundo a PM, o suspeito foi localizado e na abordagem acabou sendo atingido pelos agentes. Ele foi detido logo em seguida e uma arma de fogo foi apreendida.

Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito e para qual delegacia o caso foi encaminhado. 
