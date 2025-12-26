Abordagem policial na Lapa termina com suspeito baleado

Rio - Um homem foi baleado, na noite desta quinta-feira (25), durante uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Mem de Sá, na Lapa, região central da cidade do Rio. A ação ocorreu após policiais do 5° BPM serem alertados sobre um tentativa de roubo na região.



Segundo a PM, o suspeito foi localizado e na abordagem acabou sendo atingido pelos agentes. Ele foi detido logo em seguida e uma arma de fogo foi apreendida.



Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito e para qual delegacia o caso foi encaminhado.