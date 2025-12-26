Belo e Gracyanne Barbosa passam Natal juntos em família

Separados desde abril de 2024, após 16 anos de relacionamento, Belo e Gracyanne Barbosa passaram o Natal juntos ao lado da família. O reencontro foi compartilhado nas redes sociais da influenciadora fitness.
Na foto, o ex-casal aparece ao lado de Ledir Jacobina, mãe de Gracyanne; Giovanna Jacobina, irmã da influenciadora; Teresinha Pires, mãe de Belo; e Isadora, filha do cantor. "Neste Natal, meu maior presente é nossa família. Gratidão pelo amor que me sustenta, me acolhe e nunca solta minha mão", escreveu Gracyanne na legenda.
Mesmo após o término, a influenciadora mantém uma relação próxima com a família do cantor. A mãe e a filha de Belo, inclusive, ainda moram com ela.
Ele, por sua vez, dividiu a data entre dois compromissos. Além de celebrar com a família, ele também ceou com a atual namorada, Rayane Figliuzzi. Nas redes sociais, a ex-participante de A Fazenda 17 publicou registros ao lado do cantor e refletiu sobre o significado do Natal.
"Hoje, o Natal não é sobre fartura. É sobre família: a que nasce com a gente e a que escolhe ficar. É sobre sentar à mesa, dividir o que se tem e agradecer por quem permanece. É sobre amor que sustenta, mesmo quando falta quase tudo. Que o essencial nunca nos falte: presença, união e afeto", escreveu Rayane.