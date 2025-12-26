Policial do Bope, baleado em Duque de Caxias, está entubado

Rio - O policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) segue com estado de saúde grave, nesta sexta-feira (26), depois de ser baleado em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (24). Ele teria sido atingido por um agente do programa Segurança Presente.



De acordo com a Prefeitura de Caxias, Diogo de Paulo, de 30 anos, deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) com um tiro na perna esquerda. Ele foi encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico para procedimentos que ocorreram sem intercorrências.



Diogo segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sedado e entubado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.