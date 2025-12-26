Isabel Veloso acorda e é extubada após semanas sedada na UTI: 'Está consciente e emotiva'

Internada desde 26 de novembro, em Curitiba, Isabel Veloso foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 3 de dezembro, onde permaneceu sedada e entubada. Após apresentar melhora no quadro clínico, a influenciadora foi extubada. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais na quinta-feira, 25, dia de Natal.

"Nossa princesa está acordada! Bem cuidada, forte e gigante na fé e na luta. Cada respiração dela é um milagre, cada olhar um sinal de esperança. Seguimos firmes, agradecidos por cada passo e por todas as orações. Deus está conosco", escreveu Joelson Veloso, pai de Isabel.

O marido da jovem, Lucas Borbas, também comentou a evolução do quadro e disse que Isabel está consciente. "Ela está acordada, bem consciente, bastante emotiva, chora", contou, destacando que a notícia é motivo de grande alegria para ele.

Segundo Lucas, nesta sexta-feira, 26, Isabel deve passar por um procedimento para a retirada do tubo respiratório, que está lhe causando incômodo, e para a colocação de um novo dispositivo na região da traqueia. Ele não soube informar o nome técnico do procedimento, mas, ao que tudo indica, trata-se de uma extubação associada à realização de uma traqueostomia.

O estado de saúde de Isabel Veloso

Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Na época, os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia, e no último dia 4, foi entubada pela segunda vez.

No último dia 15, Lucas Borbas, marido de Isabel, falou sobre o estado de saúde dela. Ele informou que a influenciadora estava sedada e estável, enquanto a família aguardava pelo resultado de exames.

A jovem de 19 anos foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos e, em outubro, passou por um transplante de medula.