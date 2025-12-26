SBT utiliza IA para criar encontro entre Carlos Alberto e o pai, Manoel de Nóbrega

A edição de Natal da Praça é Nossa terminou de forma diferente nesta quinta-feira, 25. Tradicionalmente conduzido por Carlos Alberto de Nóbrega, o encerramento contou com a participação de uma representação digital do criador do programa e pai do apresentador, Manoel de Nóbrega, que foi inserido na edição especial por meio de inteligência artificial. Manoel morreu aos 63 anos em 1976.

Durante o encontro, a versão digital de Manoel comentou sobre o legado do programa e reconheceu o trabalho de Carlos Alberto à frente do humorístico. "Fico feliz em ver como você mantém a Praça, dando espaço para novos artistas e respeitando os veteranos", disse.

A interação também incluiu referências aos filhos de Carlos que trabalham no programa. "É um encontro de duas gerações, né, pai?", disse Carlos Alberto. "Três. Tem o Marcelo e o Beto", respondeu a representação por IA, em referência a filhos de Carlos Alberto.

No encerramento, Carlos e Manoel retomaram o trocadilho que dá nome ao programa. Carlos Alberto disse: "Pai, quem diria que aquela viagem a Buenos Aires iria se transformar em um dos programas mais antigos e conhecidos da televisão brasileira. Formou-se a sua Praça e a minha Praça...".

Manoel respondeu: "Meu filho, a Praça não é minha, nem sua...". Eles finalizaram: "A Praça É Nossa".