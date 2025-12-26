Bertioga adota estacionamento rotativo no verão; saiba como vai funcionar

Bertioga passa a adotar, a partir desta sexta-feira, 26, o estacionamento rotativo nas principais vias da cidade. As áreas contempladas incluem ruas de bairros próximos às praias e regiões comerciais.

De acordo com a prefeitura, o sistema, dividido em Zona Azul e Zona Verde, tem como objetivo organizar o trânsito, garantir a rotatividade das vagas. Outra previsão é facilitar o acesso ao comércio local durante a alta temporada na cidade, um dos principais destinos turísticos do litoral de São Paulo.

A Zona Azul - que inclui os bairros Centro, Rio da Praia, Indaiá, Vista Linda e parte da Riviera - terá valor de R$18 para seis horas, com renovação, ou R$3 por hora no uso expresso, sem possibilidade de renovação.

Já a Zona Verde será implantada no bairro Riviera, com tarifas de R$ 30 por veículo para seis horas, também com possibilidade de renovação, ou R$6 para uso expresso de duas horas, sem renovação.

O estacionamento rotativo funcionará diariamente, das 7h às 19h. Veículos estacionados sem o cartão do sistema estarão sujeitos a multa e remoção por guincho.

Idosos e pessoas com deficiência devem estar com credencial específica, obrigatória para utilização das vagas, mas ainda assim precisam fazer o pagamento do estacionamento.