Carlos Chiarelli, ex-ministro da Educação, morre aos 85 anos

O ex-ministro da Educação Carlos Chiarelli morreu aos 85 anos, nesta sexta-feira, 26, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O político estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa desde o dia 18 de dezembro. A causa da morte não foi divulgada.

Carlos Chiarelli atuou, durante o governo Fernando Collor, nos cargos de ministro da Educação (1990 - 1991) e de ministro Extraordinário para Assuntos de Integração Latino-Americana (1991 -1992).

Anteriormente, o ex-ministro também exerceu os cargos de deputado federal, entre 1979 e 1983, pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA), e de senador, entre 1983 e 1991, pelo PDS (Partido Democrático Social) e PFL (Partido da Frente Liberal).

Em 1987, o então senador integrou a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988.

Na política gaúcha, Chiarelli foi secretário do Trabalho e Ação Social no governo de Sinval Guazzell. Recentemente, foi filiado ao Democratas e ao União Brasil.

Carlos Chiarelli era advogado e também foi professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e vice-reitor da Universidade Católica de Pelotas (UCPel).

Ele deixa o filho, o ex-deputado Matteo Chiarelli.

O velório do ex-ministro está marcado para as 16h desta sexta-feira, 26, no Memorial Pelotas Cemitério Parque. O sepultamento acontece às 9h do sábado, 27, no Memorial Pelotas Cemitério Parque.