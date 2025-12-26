Operação Barricada Zero removeu 6,5 toneladas de bloqueios no Rio

A Operação Barricada Zero, realizada no estado do Rio de Janeiro entre os dias 24 de novembro até 22 de dezembro, liberou cerca de 810 quilômetros de vias e devolveu a circulação de mais de 1.555 ruas em áreas antes controladas pelo crime organizado.

A ação foi coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ), em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias estaduais e prefeituras, e retirou 6.594,5 toneladas de barricadas na região metropolitana.

“A Barricada Zero é uma ação firme do Estado para devolver às pessoas o direito básico de ir e vir. Cada via liberada representa menos poder para o crime e mais segurança para a população. Estamos reafirmando que nenhum território ficará sob domínio de criminosos. Qualquer tentativa de resistência ou reinstalação de bloqueios será enfrentada com rigor, inclusive com uma visita do Bope” afirmou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

A operação teve foco em desmontar estruturas complexas erguidas por facções criminosas, com o objetivo de impedir o acesso do poder público e dos serviços essenciais.

A região de maior impacto foi o município de São Gonçalo, que concentrou 3.144 toneladas de materiais removidos. Apenas no bairro Jardim Catarina, foram 2.050 toneladas de entulho, vigas metálicas e outros obstáculos de grande porte.

Além de São Gonçalo, concentraram grandes números a cidade do Rio de Janeiro, com 1.284 toneladas, e Duque de Caxias, que chegou a um total de 868 toneladas de entulho removidas.

Estagiária sob supervisão da jornalista Tâmara Freire*