Corpo de homem que se afogou na represa Billings, em SP, é encontrado

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta sexta-feira, 26, um corpo de um homem, de 45 anos, que estava desaparecido na Represa Billings, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Segundo a corporação, na quinta-feira, 25, dia de Natal, a vítima nadava no local quando submergiu na água. Na manhã desta sexta, os bombeiros retomaram as buscas na represa, e o corpo foi localizado por volta das 10h21.

Os familiares também acompanharam as buscas. A identidade da vítima foi não divulgada.

Dicas dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros reforça que a maioria dos afogamentos pode ser evitada com medidas simples de prevenção. Ambientes como rios, represas e piscinas exigem atenção constante e comportamento seguro.

"Não entre em locais com corredeiras. Se estiver embarcado, use colete salva-vidas. Em rios sem corredeiras, não ultrapasse a altura do joelho, pois o nível pode aumentar rapidamente. Em represas, cuidado para não enroscar partes do corpo na vegetação que pode estar no fundo", alerta a corporação em uma cartilha informativa.

Os Bombeiros também alertam que o consumo de bebidas alcoólicas aumenta o risco de acidentes e deve ser evitado antes de entrar na água

Caso alguém esteja se afogando, a orientação é não entrar na água para o resgate sem preparo técnico, pois isso pode fazer uma nova vítima. O correto é acionar imediatamente a equipe de emergência pelo telefone 193.

"É muito perigoso tentar salvar uma vítima de afogamento sem o treinamento adequado, não coloque em risco sua vida. Tente jogar algum objeto para a pessoa flutuar ou uma corda", finaliza.

Onda de calor

Na terça-feira, 23, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou alerta de perigo para onda de calor sobre várias regiões. Posteriormente, o aviso foi atualizado para vermelho, permanecendo válido ao menos até segunda-feira, 29, para os seguintes Estados:

- São Paulo

- Rio de Janeiro

- Partes de Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina