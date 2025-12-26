Inmet tem alerta vermelho de perigo para onda de calor em SP e outros Estados; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta vermelho para perigo de onda de calor. O aviso, que antes estava na cor laranja e tinha validade até esta sexta-feira, 26, foi atualizado e agora está vigente até segunda-feira, 29.

Alerta vermelho: temperatura 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias.

Veja os Estados atingidos:

- São Paulo

- Rio de Janeiro

- Trechos de Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina

Também há outro alerta amarelo para onda de calor vigente no País desde esta sexta-feira, com validade também até segunda-feira.

Veja os Estados afetados:

- Goiás

- Minas Gerais

- Espírito Santo

Brasil tem onda de calor intenso no fim do ano

Os últimos dias do ano estão sendo marcados por elevadas temperaturas em diversas áreas do Brasil, em razão de um bloqueio atmosférico que se estabeleceu sobre parte do País. Isso dificulta a atuação de sistemas meteorológicos e favorece a persistência do calor ao longo dos dias, principalmente no Sudeste, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Com esse padrão, diversas cidades têm registrado temperaturas pelo menos 5°C acima da média para esta época do ano, além de madrugadas e manhãs bastante abafadas.

O ar quente e úmido, que segue atuando sobre a região Centro-Oeste e Sudeste do País, traz dias ensolarados, com termômetros bem acima da média, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Cidade de São Paulo

Com 35,9ºC, a capital paulista teve, na quinta-feira, 25, o dia mais quente do ano e bateu recorde em dezembro.

Ainda de acordo com o CGE, a condição climática predomina principalmente no período da tarde sobre a capital paulista e cidades da região metropolitana de São Paulo.

Na cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue, as temperaturas começam a diminuir a partir de 1º de janeiro, quando a máxima prevista deve ser de 29ºC e as chuvas devem retornar com mais intensidade.

Com as precipitações, a expectativa é de que, no dia 4 de janeiro, a máxima fique em torno dos 24ºC.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Sexta-feira: entre 23ºC e 32ºC;

- Sábado: entre 23ºC e 33ºC;

- Domingo: entre 24ºC e 33ºC;

- Segunda-feira: entre 23ºC e 32ºC.

Alerta de calor no Rio de Janeiro

De 23 a 25 de dezembro, o Rio de Janeiro registrou 1.347 atendimentos possivelmente relacionados ao calor no município, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

O balanço foi registrado após a cidade atingir o nível 3 do Protocolo de Calor, de uma escala de cinco níveis, às 15h50 da véspera de Natal.

Entre os principais sintomas relatados nos atendimentos estavam queixas como tontura, fraqueza e desmaios, que são sinais comuns do estresse térmico.