Identificadas as vítimas de acidente com ônibus de turismo em Jaboticabal, SP

Foram divulgadas as identidades das vítimas do acidente com um ônibus de turismo em Jaboticabal, no interior de São Paulo, no último dia 24. Duas pessoas morreram e cinco permanecem internadas em estado grave.

As vítimas fatais foram uma mulher de 30 anos e uma criança de 3. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Jaboticabal, a mulher era Barbara Maria da Costa, moradora da cidade. Já a criança vinha de Diadema junto com a mãe, que segue internada em estado grave.

O veículo levava 42 passageiros e dois motoristas quando tombou na altura do km 340,8 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326). Ele seguia de São Paulo até Olímpia no momento do acidente.

A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e, a princípio, as vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal. Posteriormente, os casos de maior gravidade foram encaminhados a hospitais nas proximidades.

Segundo a assessoria do município, cinco vítimas permanecem internadas em estado grave. Duas estão hospitalizadas na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto; duas estão no Hospital Santa Isabel, em Jaboticabal, e uma recebe cuidados na Santa Casa de Sertãozinho.

Suporte às vítimas

A Grandino Transportes, empresa que operava o ônibus, afirma que está prestando suporte às vítimas que se feriram e aos familiares que perderam seus entes queridos.

"No caso de uma das vítimas, a família possuía seguro funerário e optou por utilizá-lo, tendo a empresa se colocado à disposição para arcar com quaisquer despesas adicionais que se fizessem necessárias. Já no outro caso, a família contou com a assistência da Grandino, incluindo o custeio das despesas relacionadas a funeral e velório, além de acompanhamento e apoio aos familiares", diz a nota.

Investigação

A causa do tombamento ainda está sendo investigada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o boletim de ocorrência informa que o motorista, de 58 anos, perdeu o controle do veículo. Ele foi submetido a teste de consumo de bebida alcoólica e o resultado foi negativo.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de excesso de velocidade do veículo, a Grandino Transportes disse não ter informação.

O caso foi registrado como lesão corporal e homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na Delegacia de Jaboticabal, que segue investigando as circunstâncias do acidente.

