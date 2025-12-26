Banhistas nadam em meio a cardumes em praias do Rio de Janeiro

Banhistas nadaram em meio a cardumes em praias da zona sul do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 26.

Na Praia do Leme, o Globocop, da TV Globo, registrou uma grande quantidade de peixes próxima à arrebentação. Visto do alto, o cardume é tão grande que parece uma mancha no mar. Nas imagens, também é possível ver que os peixes se afastam e abrem pequenos espaços com a aproximação de banhistas.

A ocorrência também foi registrada na quinta-feira, 25, na mesma praia. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a extensão do cardume e o movimento dos peixes no mar. Os animais se alimentam de micro-organismos.

Na Praia Vermelha, na Urca, os banhistas também nadaram em meio aos peixes nesta sexta-feira. Um vídeo publicado no perfil do piloto de drones Henrique Foca mostra milhares de peixes se movimentando na água.

No dia anterior, o mesmo perfil havia compartilhado imagens feitas com drones de cardumes menores na Praia do Arpoador. As três praias onde houve registro de cardumes estão próprias para banho.

A aproximação dos cardumes foi registrada em dias quentes na capital fluminense. Na quinta-feira, 25, a temperatura máxima chegou a 40,1ºC, segundo o sistema Alerta Rio, na estação de medição de Guaratiba, na zona oeste.

Foi o dia mais quente desde 6 de outubro, quando o termômetro também marcou 40,1ºC.

Já nesta sexta-feira, 26, previsão da empresa de meteorologia Climatempo é de temperaturas de até 39ºC, com sol ao longo do dia e sem nuvens no céu.