Gracyanne Barbosa rebate crítica por passar o Natal com Belo

Gracyanne Barbosa rebateu comentários sobre sua relação com a família do cantor Belo, após publicar uma foto em que aparece celebrando o Natal na casa do ex-marido. Belo atualmente namora a influencer Rayane Figliuzzi, ex-participante de A Fazenda 17.





"Ele passou o Natal com a outra (namorada) e, no dia seguinte, com a ex. Que babado (risos)", disse uma seguidora em uma publicação de Gracyanne.





"Foi ontem, lindona. Somos família, não um casal. A mãe e os filhos [de Belo] estavam aqui. Fica em paz, não existe babado. Só união, gratidão e, principalmente, Deus", rebateu a modelo fisiculturista.





Mesmo separados desde abril de 2024, após 16 anos de relacionamento, influenciadora mantém uma relação próxima com a família do cantor. A mãe e a filha de Belo, inclusive, ainda moram com ela. Gracyanne, inclusive, já chegou a dizer que a convivência com a ex-sogra é baseada em afeto e cuidado - e não em obrigação.