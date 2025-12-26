Mulher é encontrada morta com sinais de agressão em Guarulhos; suspeito é o ex-companheiro

A auxiliar de enfermagem Tatiana Aparecida Vieira, de 40 anos foi encontrada morta nesta quinta-feira, 25, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, o ex-namorado é o principal suspeito.

Na véspera do Natal, Tatiana passou a noite com o ex-companheiro, Wesley Palma, de 21 anos, de acordo com relato de vizinhos. Ele teria sido a última pessoa a ter contato com ela.

A Polícia Militar foi acionada depois que os parentes não conseguiram mais contato com a vítima. Tatiana foi encontrada dentro de sua casa com diversos ferimentos no rosto e pescoço, o que indica sinais de violência, de acordo com investigadores. Ela deixa quatro filhos.

Tatiana tinha uma medida protetiva contra Wesley por histórico de agressões. A Justiça determinou que Wesley mantivesse distância de, no mínimo, 300 metros e não se comunicasse, por nenhum meio, com Tatiana.

Wesley está sendo procurado pela polícia. Sua defesa não foi localizada pela reportagem. "O homem é considerado suspeito e não foi localizado até o fim do registro da ocorrência", diz comunicado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP).

De acordo com testemunhas, a mulher mantinha um relacionamento marcado por conflitos. Apesar do relato dos familiares, Wesley publicava homenagens nas redes sociais. Em uma mensagem de terça-feira, 23, dois dias antes da morte, ele escreveu "amo muito essa mulher, não te largo por nada".

Tatiana manteve uma união estável com Wesley por cerca de dois meses, de acordo com familiares. Eles terminaram em agosto depois de a mulher ter sido agredida. À época, ela disse em depoimento à polícia que Wesley não aceitou o término e passou a procurá-la.

O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida sob investigação do 4º Distrito Policial de Guarulhos.