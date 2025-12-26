Basquete brasileiro perde técnico Cláudio Mortari

O técnico Cláudio Mortari faleceu na última quarta-feira (25) em São Paulo, informou a família em postagem nas redes sociais. Em seus mais de 40 anos de carreira, o treinador dirigiu inúmeras equipes do país, conquistando muitos títulos de expressão, entre eles o do Campeonato Mundial Interclubes com o Esporte Clube Sírio. Ele comandou a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 1980, disputados em Moscou (Rússia, naquela oportunidade parte da União Soviética).

“Mortari foi um grande ídolo da nossa história. Um técnico de incrível qualidade tática, campeão. Mas, como pessoa, ainda melhor. Um gentleman, um professor. De uma educação e amizade incríveis. O mundo perde demais sem o Cláudio Mortari. O basquete perde um personagem e ídolo e nós perdemos um amigo. Um beijo na família, nos filhos. Vai-se o homem, fica a lenda. Descanse em paz e o risco por tudo que fez por aqui”, declarou o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, Marcelo Sousa.

Com vitoriosas trajetórias que resultaram em títulos brasileiros pelo Palmeiras (em 1977) e pelo Rio Claro (em 1995), o treinador, que nasceu em 15 de março de 1948 em São Paulo, foi o comandante da era de ouro do Sírio, liderando a equipe ao título do Campeonato Mundial Interclubes de 1979, com um elenco histórico que contava com Oscar Schmidt, Marcel de Souza e Marquinhos Abdalla. Pelo Sírio, Mortari também conquistou o Campeonato Sul-Americano em três oportunidades e o Campeonato Brasileiro em três edições: 1978, 1979 e 1983.

Ao longo de sua trajetória, Mortari passou por outros clubes tradicionais do país. Entre eles estão Bradesco, Corinthians, Pirelli, Telesp, Mogi das Cruzes, Mackenzie, Flamengo, Campos, Paulistano, São Bernardo e Esporte Clube Pinheiros, pelo qual alcançou um dos títulos mais importantes do basquete continental, a Liga das Américas de 2013.