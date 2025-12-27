Interdição e liberação de trânsito na Zona Sul do Rio

Os bloqueios e interdições de trânsito iniciam um dia antes. Segundo a CET-Rio, o estacionamento nas vias de Copacabana, Ipanema, Leme, Leblon e Botafogo será proibido a partir das 6h da próxima terça-feira.

A partir da 0h da quarta-feira, os ônibus de fretamento serão proibidos de entrar em Copacabana. A partir das 7h, as vias serão bloqueadas. As avenidas Vieira Souto e Delfim Moreira serão fechadas na orla e abertas junto aos prédios. A Avenida Atlântica (Leme e Copacabana) será totalmente bloqueada.

A partir das 19h do dia 31 de dezembro, os acessos a Copacabana serão restritos a ônibus e táxis. A partir das 21h, o bloqueio será total.

Após a festa de Réveillon, as vias começarão a ser liberadas a partir das 5h do dia 1º de janeiro.