Rio tem plano operacional Para o Réveillon 2026

A Prefeitura do Rio apresentou, ontem, o plano operacional para o Réveillon, que deve receber mais de 2,5 milhões de pessoas apenas em Copacabana, na Zona Sul, onde estão concentrados quatro dos 13 palcos espalhados pela cidade.

"Tudo aponta que teremos um espetáculo muito maior, especialmente em Copacabana. Nossa mensagem para os cariocas é: aproveitem, desfrutem da mais incrível de todas as cidades, mas respeitem algumas regras básicas. São regras que não cerceiam o direito de celebrar, de amar, de viver a cidade, de curtir seu ritmo, mas são regras importantes, especialmente para o dia 31 de dezembro, para que tenhamos a nossa passagem de ano feita da maneira mais civilizada possível e segura", disse o prefeito Eduardo Paes.

Para o espetáculo da queima de fogos em Copacabana, serão posicionadas 19 balsas, nove a mais que em 2024, na orla. Além dos fogos, a 1h40, durante o apresentação de Alok, um show aéreo de drones promete homenagear o Rio.

O Réveillon de Copacabana, no Palco Rio, será embalado pelos shows de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, João Gomes, Belo, Alcione e mais. Na Princesinha do Mar, o Palco Samba ainda agita os amantes do gênero, com shows de Diogo Nogueira, Roberta Sá, Mart'nália e mais. No Leme, o Palco dedicado à música gospel conta com fenômenos como Midian Lima, Thalles Roberto, Samuel Messias e mais.