Descida para o litoral de SP pré-Réveillon tem 20km de congestionamento

Na noite desta sexta-feira, 26, a poucos dias do feriado de ano novo, o congestionamento nas duas principais rodovias que ligam a capital paulista ao litoral soma mais de 20 quilômetros.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema que reúne as rodovias Anchieta e Imigrantes, às 20h30, a Imigrantes apresentava 19 quilômetros de congestionamento, do km 34 ao 53, devido ao alto fluxo de veículos no sentido litoral.

Já na Rodovia Anchieta, o trânsito está parado entre os km 36 e 40, também no sentido litoral, devido ao alto fluxo de veículos.

"Nos demais trechos sob concessão da Ecovias Imigrantes, as condições de tráfego são consideradas boas. Além disso, há registro de chuva na interligação", informa a empresa.

No momento, a operação está normal, com 5 pistas para descer a serra e 5 pistas para a subida. A previsão para o sábado, 27, é de que as pistas sejam liberadas para "operação descida", com 7 faixas no sentido litoral, das 6h às 16h.

"As previsões podem ser alteradas por conta do tempo ou de condições operacionais", pondera a Ecovias, que hoje precisou voltar para a operação normal, mesmo com previsão para ampliar as faixas de descida, devido ao fluxo maior do que o esperado na subida da serra.

Já para o interior do Estado, não há congestionamento. As rodovias Castello Branco e Raposo Tavares estão com trânsito normal, segundo a Ecovias. A Bandeirantes e a Anhanguera também apresentam condição de tráfego normal, de acordo com a CCR.