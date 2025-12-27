Calor extremo no Rio

O início do verão segue provocando uma onda de temperaturas extremas no Rio. A cidade permaneceu, ontem, no terceiro nível do Protocolo de Calor, o que tem causado um aumento no número de atendimentos de urgência em unidades de saúde nos últimos dias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Com o aumento do calor em pauta, cariocas estão se refrescando em diferentes pontos da cidade. Enquanto alguns preferem as praias, Dinamar dos Santos, de 59 anos, levou os netos ao Parque Madureira, na Zona Norte. O passeio em família teve o objetivo de aproveitar as fontes e "cascatas" do local.

"Essa é a quarta vez que venho aqui. Eu já vim pela minha igreja, por uma ação social do meu trabalho. Para me banhar, é a primeira vez. É mais por causa dos netos, para eles se refrescarem", explicou a mulher ao MEIA HORA. Ela é moradora da região e levou uma mochila com lanches e água para combater o calor.

Quem também foi pela primeira vez ao Parque foi a caixa Verônica Prudêncio, 52, de Realengo, que levou suas crianças. "Elas estão adorando. Já deu para pegar um solzinho e se refrescar", disse.