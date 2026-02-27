Cinco presos e um morto

Um suspeito morreu e outros cinco suspeitos foram presos em uma ação da Polícia Civil na região de Manguariba, em Paciência, Zona Oeste do Rio, na manhã de ontem. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) foram à localidade, por volta das 7h, para evitar que um confronto previamente marcado entre facções colocasse a população em risco.

Os policiais foram atacados a tiros por bandidos e houve tiroteio. O confronto se estendeu para uma área de mata próxima, para onde os criminosos fugiram. Ao fim dos disparos, as equipes localizaram dois homens armados e feridos. Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas um deles não resistiu aos ferimentos.

Cinco fuzis apreendidos

Os policiais civis conseguiram deter ainda outros quatro integrantes da mesma quadrilha, alguns usando vestimentas camufladas. O grupo portava cinco fuzis, dois veículos, sete aparelhos celulares, um rádio transmissor e munições.