Opas emite novas diretrizes para vacinas contra sarampo visando Copa do Mundo de 2026

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) apresentou nesta quinta-feira (26) novas recomendações para combater o sarampo no continente americano, em meio ao surto que assola países do continente antes da Copa do Mundo da Fifa 2026 em junho.

Dentre as diretrizes, a entidade encoraja que nações que estejam enfrentando surtos ativos devem introduzir uma "dose zero" para crianças de 6 a 11 meses, embora essa dose não conte para a série primária de vacinação. Para crianças de 12 meses a 10 anos a Opas sugere que elas recebam qualquer vacina de sarampo, como as para caxumba e rubéola (MMR), ou cepas de vacinas contra caxumba, ou as para combater sarampo-rubéola (MR).

Até a última semana, os EUA relataram 982 casos confirmados em 2026 em pelo menos 26 estados, de acordo com boletim do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Apesar do aumento de casos, o CDC informou que as taxas de vacinação contra o sarampo nos EUA estão em declínio. Os porcentuais dos estados da Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware caíram abaixo da taxa de vacinação de 95% que o CDC considera necessária para evitar surtos de sarampo.

*Com informações da Associated Press.