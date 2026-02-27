Samira é a grande vencedora da a Prova do Líder do BBB 26

Samira ganhou a Prova do Líder no BBB 26 nesta quinta-feira, 26. A sister se saiu melhor na última etapa do desafio, acumulando o maior número de pontos em uma roleta da dinâmica.

A prova contou com duas fases. A primeira ocorreu na tarde da quinta e teve Solange, Samira, Milena, Breno, Babu, Jonas e Leandro classificados para a etapa final, realizada durante o programa ao vivo.

A semana será agitada no reality com o primeiro Paredão Falso da edição. Durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 27, o programa contará com uma nova dinâmica: o Exilado. A casa irá formar dois grupos, mas a pessoa que sobrar por último será penalizada e morará fora da casa até o programa ao vivo de sábado, 28, e poderá emparedar um participante.

Quem está no VIP?

- Ana Paula

- Milena

- Juliano

- Breno