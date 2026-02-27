'Cinzas do Norte', de Milton Hatoum, vai ganhar adaptação

A obra Cinzas do Norte, romance de Milton Hatoum, teve os direitos de adaptação para o audiovisual adquiridos pela Coiote, produtora responsável por sucessos como A Mulher da Casa Abandonada (Prime Video) e Maria e o Cangaço (Disney+). O projeto, que ainda está em sua fase inicial, contará com a direção de Sérgio Machado, conhecido por Cidade Baixa (2005) e Rio do Desejo (2022).

Zona Franca

Lançado em 2005, Cinzas do Norte é ambientado nos anos iniciais da ditadura militar no Brasil e acompanha a implantação da Zona Franca de Manaus e a criação do bairro da Cidade Nova, atualmente o mais populoso da capital amazonense.

Descrito por Hatoum como "uma espécie de educação sentimental", o livro foi o terceiro romance do escritor a ganhar um Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do Brasil, na categoria de melhor romance no ano de 2006. Hatoum também é autor de livros como Dois Irmãos, Órfãos do Eldorado, A Cidade Ilhada, Relato de um Certo Oriente, A Noite da Espera e Dança de Enganos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.