BBB 26: Tadeu Schmdit admite bronca da produção em Babu e Milena

O apresentador do BBB 26 Tadeu Schmdit admitiu que os participantes Babu Santana e Milena levaram uma "bronca" da produção por atitudes da noite de quarta-feira, 25. O comentário do apresentador foi feito durante o programa ao vivo desta quinta, 26.

Segundo Tadeu, a produção resolveu dar um "toque" nos brothers depois que Milena jogou fora as bebidas da Festa do Líder de Jonas e Babu sugeriu uma estratégia para provocar a expulsão da recreadora infantil e de Ana Paula Renault.

"Vocês estão acompanhando que a Tia Milena e o Babu andaram tendo umas ideias contra os adversários", comentou o apresentador. "Hoje, durante o Raio-X, a direção do BBB 26 falou com os dois."

Mais cedo, os participantes haviam mencionado o "esporro". "Tudo o que achávamos que podia, não pode", contou Milena a Ana Paula. "Eu não poderia sugerir que as pessoas deitassem para serem agredidas", disse Babu a Solange.

Entenda os casos

Pouco antes da Festa do Líder de quinta, Babu falou com os adversários e propôs uma estratégia contra Ana Paula e Milena. "A estratégia é vir para debaixo do edredom e se cobrir. Se encostar, já teve gente que foi expulsa por agressão", afirmou Babu. "Que elas arquem com as consequências delas", completou.

Já Milena jogou uma garrafa inteira de vodca na pia durante a festa. Após isso, a produção enviou mais bebidas para o evento e Jordana comentou sobre a ação de Milena: "Pode deixar aí, se acontecer de novo, a produção vai punir quem está fazendo". Milena rebateu: "Você acha que eu tenho medo de punição, Jordana?".