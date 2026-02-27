Mortes passam de 60 e buscas continuam por desaparecidos nesta sexta (27) em Juiz de Fora e Ubá

As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira já deixaram 62 mortes confirmadas nas cidades de Juiz de Fora e Ubá. Equipes de resgate seguem mobilizadas nesta sexta-feira, 27, nas áreas afetadas, onde ainda há registro de desaparecidos.

Em Juiz de Fora, o número de vítimas fatais chegou a 56. Cinco pessoas estão desaparecidas. Segundo atualização do Corpo de Bombeiros, um novo deslizamento geológico atingiu três casas no Bairro Bom Clima, abrindo mais uma frente de trabalho para as equipes de busca. A ocorrência resultou no registro de mais uma pessoa desaparecida.

Ainda no município, 51 pessoas foram resgatadas com vida. O impacto das chuvas também provocou grande número de desalojados e desabrigados, são 700 pessoas que precisaram deixar suas casas e dependem de abrigos públicos, além de 3,5 mil desalojados que estão temporariamente na casa de parentes ou amigos.

Já em Ubá, foram confirmadas seis mortes e duas pessoas seguem desaparecidas. O Corpo de Bombeiros e demais equipes de apoio continuam as buscas nas áreas atingidas. No município, 80 pessoas foram resgatadas com vida. Há ainda 25 desabrigados e 396 desalojados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho de "grande perigo" para chuvas intensas na região nesta sexta-feira, incluindo as duas cidades. O alerta indica chance de chuva superior a 60 mm por hora ou mais de 100 mm em 24 h, com alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.