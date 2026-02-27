Chuva causa estragos no Vale do Paraíba; veja a previsão para SP no fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém em vigor nesta sexta-feira, 27, um alerta de grande perigo para chuvas intensas no Vale do Paraíba, litoral sul e norte e em parte da Região Metropolitana de São Paulo. As precipitações já provocam transtornos em diversos municípios, com registros de alagamentos, quedas de árvores e interdição de vias.

Entre as cidades mais afetados estão Caçapava, Monteiro Lobato e Queluz, onde há relatos de danos a imóveis e infraestrutura. O alerta do Inmet prevê volumes elevados de chuva, entre 200 mm e 300 mm, com risco aumentado de deslizamentos e interrupções no tráfego.

Demais áreas de São Paulo seguem sob alerta laranja com possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia além de ventos intensos de até 100 km/h.

As condições adversas podem se prolongar durante o fim de semana com previsão de novas pancadas de chuva, especialmente à tarde e à noite, em diferentes regiões do Estado.

No sábado, 28, a entrada de uma frente fria mantém o tempo instável, com céu encoberto e chuvas persistentes no Vale do Paraíba e no litoral, alternando com períodos de melhoria no interior.

No domingo, 29, a instabilidade tende a diminuir gradualmente, embora ainda sejam esperadas chuvas isoladas ao final do dia em algumas regiões. As temperaturas permanecem amenas devido ao predomínio de nuvens e à circulação marítima.

Fim de semana na capital

Na capital, o fim de semana será de tempo ameno com possibilidade de chuvas isoladas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), no sábado o sol aparece entre nuvens, com elevação das temperaturas ao longo do dia. As mínimas devem oscilar em torno de 18°C e as máximas podem chegar a 25°C, com índices de umidade acima de 60%.

No domingo as temperaturas ficam entre 16°C e 24°C. O sol aparece entre nuvens durante o dia, com céu nublado à noite. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 55%.