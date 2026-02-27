Após 12 anos, Suderj reabre piscina da Vila Olímpica do Sampaio

Rio - A piscina da Vila Olímpica do Sampaio, na Zona Norte, será reaberta neste sábado (28), após mais de 12 anos fechada. A retomada das atividades será marcada por um aulão inaugural, que celebra o retorno das práticas aquáticas no espaço.



A reabertura, realizada pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), vai ampliar o acesso ao esporte para moradores da região. A piscina passará a oferecer aulas para crianças, jovens, pessoas da terceira idade e pessoas com deficiência (PCDs).



Enquanto a parte aquática volta a funcionar, a Vila Olímpica segue com obras de modernização em outras áreas do complexo.



Para o presidente da Suderj, Felipe Pampolha, a reabertura representa um avanço importante para a população. “Estamos devolvendo oportunidades, inclusão e qualidade de vida por meio do esporte”, afirmou.

