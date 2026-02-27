Turista canadense é baleado na Zona Sul

Rio - Um turista canadense foi baleado em Copacabana, na Zona Sul, na noite da última quarta-feira (25). Segundo informações preliminares, o homem teria sofrido uma tentativa de assalto.

O crime ocorreu na Avenida Rainha Elisabeth da Bélgica. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) receberam um acionamento para uma ocorrência de lesão corporal por perfuração de arma de fogo.

No local, a equipe descobriu que bombeiros já haviam socorrido e levado a vítima para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. Ainda não há informações sobre sua identificação e quadro de saúde.

Informações preliminares apontam que o turista sofreu uma tentativa de assalto. Um criminoso tentou puxar o cordão da vítima e, posteriormente, atirou contra o homem.

O caso é investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Segundo a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.