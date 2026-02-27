Filho de Chico Anysio revela que o pai foi namorado de Sonia Braga

Um relacionamento mantido longe dos holofotes ganhou destaque mais de 50 anos depois. Um dos filhos de Chico Anysio, o humorista Nizo Neto contou que o pai viveu um breve namoro com Sonia Braga no auge da carreira da atriz.

A revelação foi feita durante o podcast comandado por Nizo no YouTube. Ele relembrou que tinha apenas 11 anos quando acompanhou o sucesso estrondoso da novela Gabriela, exibida em 1975, e confessou que nutria uma paixão platônica pela protagonista da trama.

Paixão de infância e surpresa

Durante o relato, Nizo deixou claro que era apaixonado por Sonia Braga quando criança. "Uma novela que marcou muito foi Gabriela. Eu tinha 11 anos e me apaixonei pela Sonia Braga. Depois descobri que meu pai estava namorando ela. Quase tive um treco", contou.

Ele ainda brincou sobre a situação: "Não tinha a menor chance, claro, eu tinha 11 anos. Mas eu dizia que meu pai tinha estragado meus planos."

O relacionamento entre a atriz e Chico Anysio foi breve e não ganhou grande repercussão na época.

Histórico amoroso do humorista

Ao longo da vida, Chico Anysio se casou seis vezes e teve oito filhos. O artista morreu em 2012, em decorrência de complicações causadas por uma infecção pulmonar.

Além de Sonia Braga, ele também se relacionou com nomes conhecidos como a atriz Alcione Mazzeo, cantora Regina Chaves, ex-integrante do grupo Frenéticas, e a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello.