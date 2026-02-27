Filha de Solange Couto reprova falas da mãe no BBB 26

Morena Mariah, filha da atriz Solange Couto, se manifestou na noite desta quinta-feira 26, após a repercussão negativa de uma fala da mãe no Big Brother Brasil 26. A declaração, direcionada à participante Samira dentro do programa, viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de críticas.

Durante uma conversa com Babu Santana, Solange afirmou que "nasceu do prazer" e não de estupro, utilizando a analogia ao comentar sobre a colega de confinamento. A fala teve forte reação do público e levou as equipes das duas participantes a divulgarem posicionamentos oficiais.

Em nota publicada no Instagram, Morena disse que passou a receber cobranças e ataques para que comentasse o episódio. Ela afirmou que não representa a mãe e reforçou: "Não sou porta-voz de ninguém além de mim mesma". A influenciadora também destacou que não administra nem integra a comunicação das redes sociais da atriz.

Trajetória ligada aos direitos humanos

Ao longo da manifestação, Morena contextualizou sua trajetória profissional. Segundo ela, há mais de 15 anos atua com pautas raciais e na defesa de crianças e adolescentes, tendo trabalhado diretamente no Sistema de Garantia de Direitos e no enfrentamento à violência sexual.

Ela destacou que sua atuação sempre esteve alinhada à proteção integral de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e à preservação da privacidade e do devido processo legal. A influenciadora reforçou que construiu uma trajetória "sólida, sem desvios", marcada pelo compromisso com os direitos humanos.

'Neste momento, sou filha'

Apesar de reconhecer que a fala da mãe foi problemática, Morena afirmou que não pretende atacá-la enquanto ela está confinada no reality. Segundo escreveu, Solange terá a oportunidade de refletir e se responsabilizar quando deixar o programa.

Ela classificou a declaração como reflexo de uma "estrutura machista e violenta" que atinge todas as mulheres, mas pontuou que transformar o episódio em confronto público seria "alimentar o ódio em troca de aplausos".

"Em minha trajetória como ativista e comunicadora, atuei, opinei e me posicionei. Mas, neste momento, sou filha", escreveu, ao explicar que seu papel agora é respeitar a mãe.

Críticas à revitimização e à exposição

Morena também afirmou que parte das críticas ultrapassou limites ao utilizar uma violência que ela própria sofreu como argumento para pressioná-la a se manifestar. A influenciadora já relatou publicamente ter sido vítima de violência contra a mulher e disse que a reexposição desse episódio é uma forma de revitimização.

Ela criticou ainda o que chamou de exploração midiática de temas sensíveis e afirmou que não autoriza o uso de sua história pessoal sem responsabilidade e cuidado. Para Morena, transformar experiências íntimas em espetáculo enfraquece o debate público e desrespeita sobreviventes de violência.

Ao encerrar a nota, Morena afirmou que não comentará novamente o episódio nem falará sobre pautas relacionadas ao programa. Disse que não concederá entrevistas e que eventuais ataques, mentiras ou assédio serão tratados na esfera jurídica.

Crise de imagem

A participação de Solange Couto no programa tem sido marcada por uma sequência de declarações controversas. Ainda no início da temporada, a atriz gerou forte repercussão ao relatar que teria ouvido de uma autoridade que uma adolescente de 13 anos deveria "ter filhos" em vez de estudar, em um contexto associado ao Bolsa Família.

A fala foi interpretada como desinformação sobre o benefício social e levou o perfil oficial do Governo Federal (gov.br) a publicar uma nota esclarecendo que o programa exige frequência escolar mínima para que as famílias recebam o auxílio.

Nos últimos dias, a crise se intensificou. Durante a preparação para uma festa, Solange afirmou que estava parecendo um "travesti velho" ao experimentar uma peruca, comentário que viralizou e foi classificado por internautas como transfóbico, usuários lembraram que a transfobia é equiparada ao crime de racismo por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, em conversa com Babu Santana, a atriz insinuou que Ana Paula Renault não teria filhos por ser "incapaz de amar", declaração que também gerou forte reação nas redes sociais e ampliou as críticas à sua postura dentro do confinamento.