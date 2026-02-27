Cheiro de livro novo vira perfume e chega às livrarias brasileiras

Para muitos leitores, abrir um livro pela primeira vez é também uma experiência olfativa. O cheiro característico das páginas recém-impressas, frequentemente associado ao início de uma nova história, agora ganhou versão em perfume. A Livraria Leitura lançou uma linha de fragrâncias inspiradas no universo literário, disponíveis nas unidades da rede em todo o País.

A coleção reúne três opções de spray: Chá na Varanda, Inverno e Livro Novo, esta última desenvolvida a partir do aroma ligado a exemplares recém-saídos da gráfica. Cada unidade é vendida por R$ 17,90.

A iniciativa acompanha um movimento do varejo cultural que busca ampliar a permanência do público nas livrarias, transformando a visita em uma experiência que vai além da compra de livros.

Literatura como experiência sensorial

Os perfumes integram uma linha maior de produtos autorais criada pela Leitura. A coleção inclui itens inspirados em autores, obras e personagens clássicos, como cadernos, meias, ecobags, marca-textos perfumados e acessórios.

A proposta é transportar elementos simbólicos do ato de ler para objetos do cotidiano, ampliando os pontos de contato entre leitores e o ambiente das livrarias.