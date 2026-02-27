'Em Família com Eliana': data, formato e atrações do novo programa de domingo da Globo

A partir do dia 15 de março deste ano, a apresentadora Eliana terá um programa para chamar de seu na Rede Globo - Em Família com Eliana. A nova atração, que ocupará a grade das tardes de domingo da emissora, conta com um conteúdo familiar que "une música, boas histórias, competição e a valorização da cultura brasileira, mostrando as especificidades de diferentes regiões do País".

"O Em Família com Eliana nasce com a proposta de ampliar o espaço dedicado ao entretenimento intergeracional na programação da TV Globo. Queremos um programa que reúna avós, pais, filhos e netos na mesma experiência", afirmou o diretor Geninho Simonetti em comunicado divulgado à imprensa.

No programa, Eliana visitará a casa de famílias musicais famosas e baterá um papo descontraído com diferentes ídolos nacionais. Além da conversa com artistas, a atração também contará com uma competição musical entre famílias anônimas de diferentes regiões do Brasil.

"Vamos visitar todo o Brasil por meio dessas famílias musicais, e a casa de cantores que foram transformados pela música. Quero saber o que mudou na vida desses artistas; o que a música proporcionou para eles. Acho que teremos histórias muito inspiradoras, dos artistas e das famílias de telespectadores que se apresentarão no nosso palco", comentou Eliana.

Na disputa, as famílias contarão suas histórias e mostrarão seus talentos, sendo julgadas por um time de jurados formado por personalidades famosas e pela plateia presente no estúdio. Ao todo, três famílias de diferentes estilos musicais competem entre si por programa. Somente uma delas, no entanto, avança para a próxima fase.

"Ampliaremos o espaço para que todas as famílias que tenham ligação com música venham mostrar seus talentos na nossa competição, e ao contar suas histórias, traremos as curiosidades das regiões que moram, como as belezas naturais, gastronomia, cultura. Mostraremos um pouco de tudo do nosso País tendo essas famílias como representantes", complementou a apresentadora.

Em Família com Eliana também contará com as tradicionais reações da apresentadora a vídeos engraçados que viralizaram nas redes sociais. "Podem esperar muita diversão. Gosto do humor, vocês sabem. E teremos ainda um auditório bastante ativo, participando a todo momento. Estou morrendo de saudade da minha plateia, quero recebê-los como se estivessem em suas casas", finalizou Eliana.

Spin-off no GNT: 'Em Família com Eliana: Pode Entrar'

Além de um programa nos domingos da Globo, Eliana também apresentará um spin-off da atração no GNT. O programa Em Família com Eliana: Pode Entrar, que estreia no dia 17 de março, às 22h45, explora com mais detalhes as visitas às famílias famosas.

"Na produção, Eliana descobre os cantos que guardam histórias e o valor sentimental de cada lar, tudo isso acompanhado dos papos abertos e descontraídos sobre relacionamentos e intimidade", diz o comunicado. O programa ainda contará com momentos musicais exclusivos dos convidados. Após a exibição na TV a cabo, a atração chega ao Globoplay no dia 18 de março.