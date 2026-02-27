Aneel: Enel SP envia carta pedindo arquivamento de processo que trata do evento de 12/2025

A Enel São Paulo enviou para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) uma carta pedindo o arquivamento do processo aberto após o evento climático de dezembro de 2025, quando houve desligamentos do fornecimento de energia elétrica em diversas unidades consumidoras na área de concessão. A empresa sustenta que o seu desempenho foi "compatível com a magnitude do evento verificado". A carta foi enviada na quinta-feira para a reguladora.

Um dos dados reforçados pela concessionária foi o percentual de unidades consumidoras com serviço de energia restabelecido em até 24 horas. Segundo as informações no ofício, no evento de 2025 foram restabelecidos 3,37 milhões de clientes no prazo de 24 horas, uma quantidade maior do que todos os clientes impactados do evento de 2024 (3,07 milhões de clientes).

"A Enel SP confia que os elementos técnicos, os dados consolidados e os esclarecimentos amplamente fundamentados ora apresentados serão devidamente analisados", diz a empresa na carta. Nesta semana, a Aneel decidiu conceder um prazo adicional de 30 dias para o retorno da votação referente ao processo que avalia o desempenho da Enel São Paulo. É esse trâmite que, em tese, pode levar à recomendação de caducidade da concessão.

O diretor-geral, Sandoval Feitosa, apresentou antecipadamente o seu voto em defesa da recomendação da caducidade da Enel São Paulo. Ele também apresentou voto para determinar às áreas técnicas a elaboração de um plano de intervenção administrativa na área de concessão da distribuidora no prazo de 30 dias. O mérito desses encaminhamentos não foi deliberado ainda.