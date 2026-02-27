Repórter da TV Gazeta sofre tentativa de roubo ao vivo, mas consegue impedir o delito

O repórter Alexandre Silvestre passou por situação intensa durante uma transmissão ao vivo. Enquanto realizava uma reportagem na Avenida Marquês de São Vicente, em São Paulo, o jornalista da TV Gazeta quase foi roubado.

O momento foi compartilhado nas redes sociais da editoria de esportes da estação de televisão. No momento em que aconteceu a tentativa de roubo, o repórter anunciava a possível ida de Eduardo "Chacho" Coudet ao River Plate.

Um homem, vestindo capuz e em uma bicicleta, tenta pegar o celular de Silvestre. No entanto, a tentativa falha, e o jornalista segue seu trabalho.

Na publicação, usuários parabenizaram a atitude e profissionalismo do repórter.