Álbum novo? Rihanna surge em estúdio ao lado de produtor do 'Anti' e fãs se agitam

Rihanna apareceu em estúdio em cenas de um vlog do seu cotidiano, publicado no Instagram na quinta-feira, 26. O trecho do vídeo reacendeu as esperanças dos fãs quanto a um próximo álbum (até o momento apelidado de R9), principalmente porque a cantora estava ao lado de Kuk Harrell, um dos produtores envolvidos em seu último lançamento, o elogiado disco ANTI, de 2016.

No vlog, a cantora mostra como se divide entre os compromissos como mãe e empresária. O relógio passa das 2h da manhã quando Rihanna surge em um estúdio de gravação, apertando botões e aparentemente escrevendo letras, acompanhada por pessoas da sua equipe.

Como essa parte do vídeo não tem áudio, os fãs passaram a especular que a estrela poderia estar trabalhando em um próximo lançamento.

"Você disse estúdio?", comentou o perfil oficial do Grammy na publicação. "Rih, pare de brincar com a palavra 'estúdio', isso nos ativou como uma célula adormecida", tornou a escrever o perfil da premiação. Uma série de mensagens comentavam o mesmo, já comemorando um possível retorno da cantora.

O vídeo também mostra Rihanna em uma reunião da sua marca, Savage X, e customizando peças de roupas para os filhos. Com o rapper A$AP Rocky, ela é mãe de RZA, de 3 anos, Riot, de 2, e da bebê Rocki, de 6 meses.