Vereadora que atropelou namorado após agressão se manifesta: 'Assunto não pode ser minimizado'

A vereadora Aline Santos (MDB-SP), de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, comentou nas redes sociais, na quinta-feira, 25, a repercussão do vídeo que flagrou o momento em que ela atropelou o ex-namorado.

Em vídeo publicado no Instagram, Aline reiterou a versão apresentada em depoimento à Guarda Civil Municipal (GCM) e afirmou que foi agredida por Bruno Marcelo Araújo de Souza antes do atropelamento. "No final do ano passado, fui vítima de agressão. Fiz boletim de ocorrência, que segue sob os trâmites legais da Justiça", disse.

Até a publicação deste texto, a defesa de Souza não havia sido localizada pelo Estadão. O espaço segue aberto.

"Eu sempre tratei esse assunto com a seriedade com que ele deve ser tratado. Um assunto como esse não deve e não pode ser minimizado", afirmou a parlamentar. Segundo ela, a decisão de não expor o episódio anteriormente se deu por se tratar de um assunto pessoal e em respeito aos envolvidos.

Aline também agradeceu o apoio recebido nas redes sociais e afirmou que segue focada no trabalho como vereadora. "Esse episódio não muda quem eu sou, não muda o meu caráter nem meu compromisso com a população", disse.

O caso ocorreu na manhã de 25 de dezembro do ano passado, mas as imagens vieram a público apenas nesta semana. De acordo com o boletim de ocorrência, Aline relatou à GCM que estava andando de moto com Souza na manhã do Natal quando, em determinado momento, o homem a fez descer do veículo e foi embora. Ao retornar e ser questionado por ela sobre o motivo da atitude, Souza teria começado a agredi-la.

Na sequência, Souza teria arrancado com a motocicleta e sem a vereadora. Foi então que ela entrou em um carro e colidiu de frente com ele, que vinha na direção contrária. Aos guardas, Aline afirmou que o homem se colocou à frente do veículo e que o atropelamento ocorreu por medo de ser novamente agredida.

Fotos mostram a vereadora com hematomas e marcas na região dos olhos e nariz. O Estadão teve acesso às imagens. Segundo Aline, os ferimentos foram causados por Souza. Ela disse ainda que o ex-namorado ficou com seu celular por um período e enviou mensagens à sua assessoria ameaçando matá-la caso ela registrasse "ocorrência contra ele". O aparelho já foi recuperado.

O caso foi apresentado pela GCM na Delegacia de Polícia de Embu das Artes e registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica. Aline e Souza ainda não prestaram depoimento formal. A vereadora afirmou ao Estadão que aguarda a agenda do advogado para prestar esclarecimentos à Polícia Civil.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou, em nota, que o caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município, que instaurou inquérito policial.