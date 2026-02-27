Lollapalooza Brasil 2026: 13 atrações do line-up para não perder

Contagem regressiva para o Lollapalooza Brasil 2026! Falta pouco para a edição deste ano do festival, um dos mais importantes do calendário do país e sempre responsável por reunir uma multidão no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Neste ano, entre 20 e 22 de março, se apresentarão na capital paulista nomes internacionais do pop, do rock, do rap e da música eletrônica, além de artistas nacionais.

A Rádio Eldorado destaca a seguir algumas atrações do line-up.

Lollapalooza Brasil 2026

1 - Tyler, The Creator // Domingo, dia 22, às 21h30, no Palco Budweiser

Um dos principais nomes do rap atualmente, Tyler, The Creator finalmente chega ao Brasil como headliner do Lollapalooza 2026. Com diversos lançamentos em projetos compartilhados e solo, desde o final dos anos 2000, acumula parcerias com Kali Uchis, Pharrell Williams, Daniel Caesar e dezenas de outros artistas. Ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Rap duas vezes, com "IGOR" (2019) e "CALL ME IF YOU GET LOST" (2021). Costuma fazer shows pirotécnicos, incendiantes e surpreendentes. Na Eldorado, você conhece pela parceria com Yuna, em "Castaway".

2 - Royel Otis // Domingo, dia 22, às 15h50, no Palco Samsung Galaxy

Sensação do rock alternativo, o duo australiano tem arrastado grandes públicos em festivais internacionais e faz sua estreia no Brasil no Lollapalooza. Viralizaram há poucos anos com covers de "Murder On The Dancefloor", de Sophie Ellis-Bextor, e "Linger", do The Cranberries, ganhando elogios de Elton John. O show é alto-astral e tem tudo para ser um dos melhores da edição.

3 - Men I Trust // Sexta, dia 20, às 19h05, no Palco Flying Fish

Banda canadense é conhecida por trabalho discreto e intimista, porém profundo. As apresentações costumam ser envolventes e será interessante vê-los no palco de um grande festival, com o desafio de cativar um grande público à sua frente. Em atividade desde 2014, têm seis discos lançados, sendo os dois mais recentes do ano passado. Seus maiores sucessos são as faixas "Lauren", "Numb" e "Show Me How".

4 - Mundo Livre S/A // Domingo, dia 22, às 14h45, no Palco Budweiser

O Lollapalooza tem apostado em artistas nacionais nos últimos anos e o Mundo Livre S/A surgiu como uma bela surpresa no line-up de 2026. Nas redes sociais, a banda comemorou o fato de ser escalada para o evento "depois de 40 anos de estrada". No show, certamente celebrarão o manguebeat e serão conhecidos por jovens que estarão por lá atrás de atrações do mainstream internacional.

5 - Doechii // Sexta, dia 20, às 19h05, no Palco Budweiser

Ganhadora do Grammy de Melhor Álbum de Rap, em 2025, com "Alligator Bites Never Heal", sendo apenas a terceira mulher na história a conquistar o feito, Doechii se destacou no último ano com a faixa "Anxiety", que tem samples da música "Seville", lançada originalmente em 1967 por Luiz Bonfá para a trilha sonora do filme "O Estranho Mundo de Zé do Caixão". Em 2011, "Somebody That I Used To Know", do cantor belga-australiano Gotye, virou um hit também baseado na canção do brasileiro. Vale a pena assistir ao Tiny Desk dela.

6 - Blood Orange // Sexta, dia 20, às 16h55, no Palco Budweiser

Blood Orange transita com elegância entre o indie, o soul, o R&B e o pop experimental, tendo uma trajetória brilhante como compositor e produtor, colaborando com nomes de peso como Lorde, Turnstile, A$AP Rocky, Mac Miller, Solange, Carly Rae Jepsen e Kylie Minogue. Já fez partes de outros projetos musicais, como Test Icicles e Lightspeed Champion.

7 - Lorde // Domingo, dia 22, às 20h30, no Palco Samsung Galaxy

Lorde explodiu aos 17 anos e se tornou uma das artistas mais jovens a ganhar um Grammy, em 2014, com "Royals", faixa de seu disco de estreia, "Pure Heroine" (2013). Agora, de volta ao festival, apresentará seu trabalho mais recente, "Virgin", lançado no ano passado, mas, certamente, sem deixar de lado canções dos outros trabalhos, "Melodrama" (2014) e "Solar Power" (2021), aclamados por fãs e crítica.

8 - DJO // Domingo, dia 22, às 16h55, no Palco Budweiser

DJO chegou recentemente ao primeiro lugar da parada global do Spotify com a faixa "End Of Beginning", parte do álbum "Decide", de 2022. Uma das sensações da cena alternativa do momento (nem tão alternativa agora, na verdade), ele ficou conhecido do grande público por seu trabalho como ator, interpretando o personagem Steve Harrington na série "Stranger Things", da Netflix. Seu nome verdadeiro é Joe Keery e seu trabalho mais recente é o álbum de "The Crux", lançado no ano passado.

9 - Nina Maia // Domingo, dia 22, às 13h40, no Palco Samsung Galaxy

Em sua estreia em grandes palcos, Nina Maia é um dos novíssimos nomes da cena musical brasileira. Seu primeiro trabalho, "INTEIRA", foi lançado em 2024, entrando na lista dos melhores discos do ano da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), que também a nomeou como uma das revelações da temporada. Transita entre o pop experimental e o indie com toques de jazz, de forma conceitual e artística.

10 - Jadsa // Sábado, dia 21, às 12h45, no Palco Budweiser

Baiana, Jadsa foi indicada ao Prêmio Multishow de 2021 nas categorias de Artista Revelação e Álbum do Ano, com o trabalho de estreia, "Olho de Vidro". Já em 2024, ganhou o Prêmio da Música Brasileira na categoria Lançamento Eletrônico com o disco "Vera Cruz Island", lançado em parceria com João Milet Meirelles, sob o nome de TAXIDERMIA, projeto paralelo à sua carreira solo. No ano passado, "big buraco", seu segundo disco, chegou ainda mais longe e concorreu ao Grammy Latino como Melhor Álbum de Rock ou Alternativo em Língua Portuguesa.

11 - Marina // Sábado, dia 21, às 16h55, no Palco Budweiser

"I'm finally here, again", deve soltar Marina no palco do Lollapalooza Brasil 2026, em seu retorno ao festival. Escalada pela primeira vez para a edição de 2015 do evento, ainda com o nome artístico de Marina & The Diamonds, cantora cancelou sua apresentação por aqui em cima da hora, quando os portões do Autódromo de Interlagos já estavam abertos. Os fãs que chegavam ao local foram aos prantos. No ano seguinte, porém, ela apareceu e comemorou: "I'm finally here!". Diva do pop alternativo e aclamada pelo público LGBTQIAPN+, agora ela volta com a "Princess of Power World Tour", que divulga seu trabalho mais recente.

12 - Foto em Grupo // Sábado, dia 11, às 15h50, no Palco Samsung Galaxy

Um dos nomes que mais chamou a atenção no line-up do festival neste ano foi o da banda FOTO EM GRUPO, que, até então, ninguém sabia do que se tratava. Depois de alguns dias e de certo mistério, os integrantes apareceram e revelaram a novidade: a banda é formada por Ana Caetano (ANAVITÓRIA), João Ferreira (Daparte) e Pedro Calais e Zani Cardoso (Lagum). O disco de estreia, autointitulado, saiu em dezembro. No festival, se apresentarão num grande palco juntos pela primeira vez, depois de pequenos shows em poucas cidades pelo país.

13 - Sabrina Carpenter // Sexta, dia 20, às 21h30, no Palco Budweiser

Um dos maiores nomes do pop no ano passado, Sabrina Carpenter será a responsável por fechar a primeira noite de evento, na sexta, dia 20. Antes de alcançar o topo das paradas com hits como "Espresso" e "Manchild", a cantora norte-americana esteve no Brasil algumas vezes: em 2017, abrindo o show de Ariana Grande; em 2019, em apresentação solo promocional organizada por sua gravadora; e duas vezes em 2023, primeiro no Festival MITA, em maio, e depois em novembro, abrindo os shows de Taylor Switf. Agora volta como headliner do Lollapalooza.