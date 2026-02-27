Netflix confirma término de acordo com Warner Bros e receberá US$ 2,8 bi da Paramount

A Netflix perdeu a disputa pela Warner Bros Discovery (WBD), mas ainda receberá uma taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões da Paramount Skydance (PSKY), que venceu o longo embate ao adoçar sua oferta. Em comunicado enviado à Comissão de Mercados Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, 27, a Netflix informou que a Warner Bros Discovery notificou a companhia de que havia rescindido o contrato de fusão de acordo com seus termos, a fim de celebrar um contrato e plano de fusão com a Paramount, em relação à proposta superior da empresa.

"Simultaneamente à rescisão do Contrato de Fusão e à celebração do referido contrato entre a WBD e a PSKY, a PSKY, em nome da WBD, pagou à Netflix a taxa de rescisão de US$ 2.800.000.000, conforme os termos do contrato de fusão", informou o comunicado da Netflix.

A Warner Bros Discovery concordou em ser adquirida pela Paramount Skydance em um acordo de US$ 110 bilhões assinado na manhã de sexta-feira, de acordo com um trecho de áudio de uma reunião global da empresa, analisado pela Reuters.

Na quinta-feira, a Netflix informou sua recusa em aumentar sua oferta pela Warner Bros. Na terça-feira, dia 24, a Warner havia informado que daria um prazo de quatro dias para uma manifestação da Netflix, após seu conselho de administração determinar que a oferta revisada da Paramount Skydance poderia razoavelmente resultar em uma "proposta superior da empresa".

A proposta revisada da Paramount contemplava um preço de compra aumentado para US$ 31,00 por ação da WBD em dinheiro, mais outros pontos. O negócio, que ainda precisa ser aprovado pelo conselho da Warner e por órgãos reguladores nos EUA e na Europa, tem potencial para redesenhar o mercado global de entretenimento e streaming.

As ações da Netlfix disparavam 14% perto das 17h45 (de Brasília) na Bolsa de Nova York e a Paramount ganhava 20%. A Warner Bros cedia 2,12%, após ganhar 132% em seis meses.