ANA: Sistema Cantareira melhora e ficará na faixa 3 de atenção em março

Em meio a uma melhora nas condições hidrológicas, o Sistema Cantareira foi colocado na faixa 3 de alerta e a Sabesp poderá captar até 27 metros cúbicos por segundo (m?/s) a partir de 1º de março, de acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

A nova classificação representa uma flexibilização em relação à faixa 4 estabelecida para fevereiro para o principal manancial de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, e que permitia a captação de 23m?/s, que havia sido autorizada pela ANA e pela Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas).

Em comunicado, a ANA informou que até esta sexta-feira, 27, o Sistema Cantareira registrou 35,42% do volume útil, um acréscimo de 12,76 pontos porcentuais (p.p.) em relação à medição de 31 de janeiro. "Como o volume está acima do limite de 30% no último dia útil de fevereiro, a operação do sistema em março de 2026 será na Faixa 3 - Alerta", diz, em nota.