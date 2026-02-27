'Todo Mundo em Pânico 6' ganha 1º teaser com sátiras a 'Pecadores' e novos sucessos do terror

O primeiro teaser de Todo Mundo em Pânico 6 começou a ser exibido nos cinemas e já circula nas redes sociais por meio de gravações feitas dentro das salas. A prévia, lançada pela família Wayans, está disponível exclusivamente nas sessões de Pânico 7 e ainda não recebeu divulgação oficial online.

Conhecida por parodiar sucessos do cinema de terror, a nova sequência traz referências a produções recentes do gênero, incluindo Pecadores, M3GAN, A Hora do Mal, A Substância e Corra.

Vídeos gravados por espectadores mostram reações positivas do público durante as exibições, com risadas e aplausos ao longo do teaser.

Marlon Wayans, que atua e assina o roteiro do longa, compartilhou um vídeo reagindo à recepção da plateia em uma sessão de cinema. Na gravação, o ator aparece assistindo à prévia e brinca ao dizer que estaria "filmando ilegalmente" o próprio teaser enquanto acompanha a exibição.

Em outro momento do vídeo, ele comenta a resposta do público: "Essa foi uma reação louca", afirma, enquanto registra as risadas vindas da sala.

Todo Mundo em Pânico 6 tem estreia marcada para junho nos cinemas brasileiros.

Retorno da franquia após mais de uma década

Lançado originalmente em 2000, Todo Mundo em Pânico surgiu como uma paródia direta de filmes como Pânico e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Dirigido por Keenen Ivory Wayans, o primeiro longa arrecadou cerca de 278 milhões de dólares mundialmente e deu origem a uma franquia com cinco filmes.

O último capítulo chegou aos cinemas em 2013. Agora, após 13 anos, a série retorna com o sexto longa-metragem.

O elenco contará com nomes associados à franquia, como Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Cheri Oteri, Chris Elliot, Lochlyn Monroe, Dave Sheridan e Jon Abrahams. Entre as novidades estão Damon Wayans Jr., Kim Wayans e Heidi Gardner.