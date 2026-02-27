Evento Leituraço ocupará a Praia do Flamengo, no Rio, com autores e troca de livros

Neste domingo, 1º, a Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ) vai receber uma ação diferente para comemorar o aniversário da Cidade Maravilhosa. É a primeira edição do projeto Leituraço no Caribrejo, uma mobilização de leitura e circulação de livros em espaço público.

O evento ocorre na altura do Posto 3, das 10h às 18h, e tem como objetivo transformar a preia em uma grande biblioteca a céu aberto.

Idealizada e produzida pela editora e produtora cultural Raquel Menezes, com co-realização da Estante Virtual e patrocínio de editoras e instituições do setor, a ação cultural vai ocupar a orla com livros circulando entre banhistas, corredores e famílias, propondo uma pausa simples: sentar na areia, abrir um livro e curtir o momento.

Menezes conta que a inspiração para o projeto veio das "reading parties" que têm acontecido pelo mundo. Sempre levei livros para a praia e percebi que não estou sozinha: ler à beira-mar é quase um gesto coletivo, um movimento silencioso de muita gente", conta. "Então pensei: por que não fazer da praia, um espaço tão democrático, o nosso ponto de encontro no Rio de Janeiro?".

Na programação estão confirmados os autores Clara Alves, André Carvalhal e Juan Julian e a criadora de conteúdo literário Erika Neves do Erika Lendo, que participam da ação dialogando com o público e contação de histórias.

Um dos eixos centrais do Leituraço é a ação de troca voluntária de livros, na qual qualquer pessoa poderá levar exemplares de sua própria estante e trocá-los gratuitamente por outros títulos disponibilizados pelas editoras e pelo acervo compartilhado durante o evento. A iniciativa reforça o livro como um bem cultural vivo, que circula, conecta pessoas e amplia horizontes.

Títulos das editoras parceiras HarperCollins Brasil, Coquetel/Ediouro, Globo, Mundo Cristão, Alta Books, Editora Vozes, Oficina Raquel, Ação Cidadania e Record estarão disponíveis para o público.

A ação cultural terá também uma Book Bike da Estante Virtual equipada com acervo diversificado e programação para as crianças. Sessões de contação de histórias dos livros O prato vazio, da Ação editora, e Chama a Lua Ayanna, da Oficina Raquel.

"A vista do Caribrejo é maravilhosa, mas mais bonito ainda será o que vamos construir ali: um momento coletivo em prol da leitura, um encontro de corpos, livros e desejos de mundo", adianta Raquel. "Somamos forças, e neste domingo, para celebrar o aniversário da Cidade Maravilhosa, faremos um grande Leituraço", completa.

Como funciona a troca de livros no Leituraço:

Traga o seu livro: Você pode trazer um ou mais livros da sua estante, em bom estado de conservação.

Escolha um livro novo: Entregue seu livro à equipe do Leituraço e escolha outro título disponível, oferecido pelas editoras parceiras

Leve uma nova leitura para casa: A troca é gratuita e aberta a todas as idades. O convite é que os livros continuem circulando, conectando pessoas e criando novos leitores.

Como desdobramento da mobilização, os livros remanescentes e aqueles recebidos por meio das trocas poderão, a critério da organização, ser destinados à doação para bibliotecas comunitárias, projetos de incentivo à leitura e iniciativas culturais sem fins lucrativos, ampliando o alcance social da ação e contribuindo diretamente para a democratização do acesso ao livro.

Confira a programação completa:

10h às 18h - Troca-troca de livros e mediação de leitura

11h às 15h - Autógrafo e presença Juan Julian

10h30 às 11h - Contação de história com Joana Cabral - O prato vazio.

11h às 12h - Papo com André Carvalhal - Como se conectar com você?

13h às 15h - Roda de samba com Ana Bispo

15h30 às 16h - Contação de história com Tatyanne Ferreira - Chama a Lua Ayanna

16h às 16h30 - Contação de história com Joana Cabral - O prato vazio.

Serviço:

Leituraço no Caribrejo

Praia do Flamengo - Altura do Posto 3 / Rio de Janeiro

Dia: 1º de março

Horário: das 10h às 18h

Gratuito