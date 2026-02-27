Fernanda Torres mostra que já votou no Oscar 2026 e brinca: 'O voto é secreto'

As votações para o Oscar 2026 se iniciaram na última quinta-feira, 26, e se estendem até a próxima semana, no dia 5. Fernanda Torres utilizou suas redes sociais para mostrar aos fãs que já fez o seu papel.

Em postagem no Instagram, a atriz compartilhou uma imagem de que sua decisão já havia sido registrada. Como legenda, a brasileira escreveu: "Meu voto é secreto!", com destaque à última palavra.

A situação é uma referência à O Agente Secreto, longa brasileiro que concorre ao Oscar nas categorias Melhor Filme, Filme Internacional e Direção de Elenco. Wagner Moura ainda foi indicado a Melhor Ator pelo protagonismo na obra de Kleber Mendonça Filho.

A maior premiação do cinema conta com 63 votantes brasileiros. Além de Torres, nomes como Fernanda Montenegro e Selton Mello também são eleitores do evento.

Com cerca de 10 mil votantes, os brasileiros correspondem a algo em torno de 0,6% do total.

O Oscar está programado para acontecer em Los Angeles no dia 15 de março.